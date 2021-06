Ordigno bellico in via Bubba: il 2° Reggimento Pontieri lo “neutralizza”

E’ stata fatta brillare, in totale sicurezza, dal 2° Reggimento Pontieri di Piacenza, con il supporto della Cri militare, la granata di artiglieria da 149 mm senza spoletta, caricata ad alto esplosivo trovata lo scorso 28 giugno in un terreno di via Bubba dove si stavano svolgendo dei lavori di sistemazione.

L’area era stata immediatamente messa in sicurezza con l’attivazione del piano operativo da parte della Prefettura e il coinvolgimento delle componenti istituzionali dell’Esercito italiano.

Nella giornata odierna, 30 giugno, con il coordinamento della Prefettura, si sono svolte le operazioni in sicurezza da parte del 2° Reggimento Pontieri di neutralizzazione e brillamento, in area idonea, del residuato bellico.