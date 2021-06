Scuola Mazzini, gli alunni progettano il nuovo cortile e scrivono al sindaco

Gli alunni della quarta A della scuola elementare Mazzini di Piacenza hanno inviato al sindaco Patrizia Barbieri un progetto per la riqualificazione del cortile scolastico.

Murales, fiori e una pista d’atletica sono solo alcune delle idee indicate dai ragazzi nel video realizzato nell’ambito del laboratorio di Educazione civica con le maestre Valentina Cattivelli e Alessandra Vallonchini.

“E’ un cortile in cui amiamo passare il nostro tempo libero tuttavia non è attrezzato come vorremmo” scrivono gli alunni che chiedono al Comune una piccola pista d’atletica e all’interno delle fioriere alcune specie come il fior di pesco. E poi nuovi giochi, una nuova pavimentazione e ancora murales al posto dei bidoni della spazzatura e una porta da calcio. La sensibilità dei bambini si concretizza nella richiesta di un parcheggio per consentire alle persone disabili di accedere con le auto. Il progetto è corredato dai calcoli effettuati dai ragazzi con le insegnanti.

La notizia è stata diffusa in consiglio comunale dall’esponente del Pd Giulia Piroli che ha chiesto al Comune una risposta.