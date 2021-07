Nibbiano, l’amianto sul tetto della scuola materna verrà rimosso a breve

Via l’amianto dal tetto della scuola materna di Nibbiano. Grazie ad un finanziamento regionale di 100 mila euro nelle prossime settimane il tetto della scuola materna, che ancora contiene vecchie coperture in amianto, verrà rimosso. Tutto il tetto verrà completamente ristrutturato. Novità in arrivo anche alle scuole elementari e medie dove tutti i serramenti saranno sostituiti.

