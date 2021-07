Vaccini, slittano a dopo Ferragosto le prenotazioni: esclusi over 60 e 12-19enni

A causa dell’incertezza sulla fornitura estiva dei vaccini, le nuove prenotazioni slitteranno alla seconda metà di agosto. E’ la decisione assunta “in via cautelativa” dalla Regione Emilia Romagna e comunicata alle Aziende sanitarie del territorio.

“In ragione delle forniture che avremo – ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini – potremo garantire tutte le seconde dosi e le prime dosi già prenotate, oppure potremmo avere dei problemi anche sulle prime dosi già prenotate”.

Per questo, afferma l’assessore, “in via cautelativa” l’indicazione è di “non prenotare nuove vaccinazioni nel periodo dall’1 luglio alla seconda metà di agosto”. Le nuove prenotazioni delle prime dosi partiranno così della seconda metà di agosto in tutte le aziende sanitarie della Regione con l’eccezione degli over 60, perché hanno AstraZeneca e J&J come vaccini, e degli studenti tra i 12 e i 19 anni, che sono la priorità”.

Donini ha quindi aggiunto: “Per le prime due settimane di luglio andremo avanti con la

programmazione del mese, sia con le seconde dosi, che non sono in discussione, sia con le prenotazioni delle prime. Speriamo nel frattempo di avere notizie per consentire la vaccinazione a tutti quelli che si sono prenotati per la prima dose anche nell’ultima parte di luglio. Chi si prenota adesso – ha continuato l’assessore – con questa situazione ancora non chiara sulla fornitura dei vaccini, avrà l’appuntamento a fine agosto”.