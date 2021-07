E’ ufficiale, Carini alle olimpiadi di Tokyo: “Realizzo il sogno della mia vita”

Mancava solo l’ufficialità, ma la notizia era nell’aria già da qualche giorno. Oggi è arrivata la conferma ufficiale dalla Federazione Italiana Nuoto: Giacomo Carini, forte nuotatore piacentino tesserato per la Vittorino da Feltre e per il Gruppo Nuoto Fiamme Gialle, parteciperà con la squadra azzurra alle Olimpiadi di Tokyo.

Il suo nome, infatti, figura nell’elenco formalizzato oggi, 2 luglio, dalla Federnuoto dei 36 atleti italiani (21 uomini e 15 donne) che difenderanno i colori azzurri ai giochi a cinque cerchi, in programma nel Paese del Sol Levante dal 24 luglio al 5 agosto. Carini è il primo nuotatore piacentino a parteci-pare a un’Olimpiade.

“Dopo tanto impegno e tanti sacrifici – commenta un emozionato Carini, impegnato in questi giorni negli allenamenti in altura, in Francia, insieme al clan azzurro e a Federica Pellegrini – si realizza il sogno sportivo della mia vita. Credo che ogni atleta, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata, sogni di poter partecipare ed essere protagonista a un’Olimpiade. Sono onorato ed orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese, ma anche la Vittorino da Feltre e il Gruppo Nuoto Fiamme Gialle, nella manifestazione sportiva in assoluto più importante e prestigiosa. E’ un risultato che mi sono costruito anno dopo anno attraverso il raggiungimento di traguardi sportivi sempre più importanti e prestigiosi, compiendo un cammino di crescita in cui, ovviamente, ci sono stati anche momenti difficili e tanti ostacoli che sono riuscito a superare grazie anche all’apporto delle persone che mi hanno sempre sostenuto e accompagnato, come i miei genitori e la mia famiglia, i miei allenatori e i dirigenti della Vittorino e delle Fiamme Gialle, i miei compagni di squadra e i tecnici con cui ho lavorato nel corso degli anni con i colori azzurri. Sono doppiamente felice, dato che l’ufficialità di questa convocazione per le Olimpiadi in cui ho sempre sperato, è arrivata proprio il giorno del mio compleanno”.

Carini, che alle Olimpiadi di Tokyo scenderà in vasca nella sua specialità di sempre, ovvero i 200 farfalla di cui è stato detentore del record italiano assoluto (1’55”,48”) stabilito nel 2016, continuerà ad allenarsi in Francia per altri dieci giorni. Al suo ritorno in Italia, il nuotatore biancorosso proseguirà la preparazione prima a Verona, casa-base di Federica Pellegrini, e quindi alla Vittorino da Feltre agli ordini di Gianni Ponzabbio e di Emanuele Merisi.

“Ho ancora due settimane per preparare al meglio le Olimpiadi – prosegue Carini – ma sono fiducioso perché il lavoro svolto in questi ultimi due mesi mi ha dato segnali positivi sia sotto l’aspetto motivazionale che sotto il profilo prestazionale. Non voglio e non posso fare pronostici, ma posso garantire che a Tokyo farò scendere in vasca il miglior Carini di sempre”.

Parola di autentico campione, lo stesso campione che ha immediatamente ricevuto le congratulazioni del presidente della Vittorino da Feltre, Gianluigi Tedesco.

“Una convocazione strameritata in cui tutti speravamo – precisa Tedesco – che non solo premia giustamente Giacomo per il suo straordinario percorso sportivo, ma che fa anche onore alla Vittorino da Feltre che non aveva un olimpionico forse dai tempi dei Gazzosini. Lo festeggeremo prima e dopo le Olimpiadi, ma soprattutto lo ringrazieremo per averci regalato questo eccezionale risultato di cui siamo tutti orgogliosi”.