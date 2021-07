Incendio al gommista di via Colla, nuvola di fumo avvolge la palazzina e le case vicine

Un incendio si è scatenato poco dopo le 12.30 in un gommista-revisioni auto di via Colla, a Piacenza. Una nuvola di fumo densa e acre ha avvolto la palazzina e si è diffusa in tutta la zona, a ridosso dell’ingresso del casello autostradale di Piacenza Ovest.

Quando sono partite le fiamme l’officina era chiusa, ragion per cui tutto lascerebbe presupporre un corto circuito di un macchinario.

Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa, al momento non risultano persone ferite o intossicate. Sgomberati i due appartamenti al primo e al secondo piano dello stabile.

Sul posto i carabinieri. La strada è stata chiusa.

