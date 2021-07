Riqualificazione stradale in vicolo Mignone e via Neve, modifiche alla viabilità

Per consentire lavori di riqualificazione stradale, dalle 7 di lunedì 5 luglio sino al 26 luglio compreso, in vicolo Mignone sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitata dall’apposita segnaletica, mentre potranno transitare unicamente i residenti e i fruitori di posto auto privati, così come i mezzi di soccorso, in entrambi i sensi di marcia. Gli stessi provvedimenti varranno in via Neve.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà