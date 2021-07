Capriolo travolto da un’auto sulla Statale 45, ragazza lo soccorre. Lunghe code

Un capriolo che attraversava la strada sulla Statale 45, all’altezza di Ancarano, è stato travolto da un’auto intorno alle 21 di sabato 3 luglio. Fortunatamente sono state lievi le conseguenze per il conducente coinvolto nel sinistro, mentre l’animale è rimasto ferito. Una giovane si è fermata in strada con il capriolo in attesa dell’arrivo dei soccorritori e in seguito è stato trasportato al Piacenza Wild Life Rescue Center di Niviano per le cure. Sulla Statale 45 si sono formate lunghe code.

