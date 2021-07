Temporali in arrivo domani nel Piacentino: allerta meteo della Protezione civile

Il caldo intenso di questi giorni sta per essere smorzato da un’ondata di maltempo, pronta ad abbattersi da domani sera – domenica 4 luglio – sul nostro territorio. Gli esperti annunciano infatti forti temporali, previsti sulla pianura settentrionale e sul settore occidentale dell’Appennino. Non si escludono temporali più localizzati sia nel pomeriggio sia in serata su tutto il territorio regionale.

Per questo, la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo che scatterà dalla mezzanotte.