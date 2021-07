Infortunio a Rottofreno, colpito da una rotoballa: 85enne in ospedale

Un infortunio sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 3 luglio in un’azienda agricola di Rottofreno. L’85enne titolare dell’azienda, per cause da chiarire, è stato colpito da una rotoballa di fieno ed è rimasto ferito. L’allarme è stato subito lanciato dai familiari presenti in azienda. Sul posto sono arrivate la Croce Rossa da San Nicolò, l’automedica da Castel San Giovanni e i carabinieri di Castel San Giovanni.

L’85enne è stato trasportato all’ospedale di Piacenza in condizioni gravi ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

