Nubifragio nel Piacentino: allagamenti e disagi. Annullata la Sei giorni

Le previsioni per la serata di sabato 3 luglio sono state rispettate: un violento nubifragio si è abbattuto su città e provincia. La pioggia battente è stata accompagnata da vento forte. Difficoltà si sono registrate per gli automobilisti in strada, numerosi gli allagamenti che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Gli eventi programmati per la serata, come lo spettacolo Woman dei Viaggiattori al cortile di Palazzo Farnese sono saltati. Gli artigiani del mercatino A-Mano Market che ha animato la giornata all’Osteria della Balera hanno dovuto riporre frettolosamente la merce esposta a causa della pioggia.

Il maltempo ha costretto alla cancellazione della quarta serata della 6 Giorni delle Rose Internazionale di Fiorenzuola:

Questo il programma modificato per la giornata di domani, 4 luglio:

9.00 Velodrome Opening

9.00 – 9.45 Track open for training

h 10.00

Women Elite – Omnium Qualifications (25 laps, 5 sprints, 24 qualified)

Men Elite – Elimination Qualifications (Scratch 20 laps, 24 qualified)

Women Elite – Omnium Scratch (20 laps)

Men Elite – Elimination Final

Award Ceremony

Women Elite – Omnium Tempo race (20 laps)

SGR Men Madison 1 (60 laps, 12 sprints)

h 20.45 (Live streaming)

Women Elite – Omnium Elimination

SGR Men – Flying Lap

Women Elite Omnium Final Points Race (50 laps, 10 sprints)

Award Ceremony

SGR Men Elite Madison (75 laps, 15 sprints)

Award Ceremony