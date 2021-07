Nuova pavimentazione in via Benedettine: “Era da tempo in cattive condizioni”

Proseguono gli interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi sul territorio comunale. Giovedì scorso, 1 luglio, sono terminati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di via Benedettine, nel tratto compreso tra via Giordano Bruno e viale Abbadia, della lunghezza di 250 metri circa e una superficie di 1.700 metri quadri. L’intervento realizzato dal Comune segue la sistemazione effettuata da Open Fiber nel tratto tra la stessa via Giordano Bruno e via Genocchi a seguito degli scavi realizzati per la posa della fibra ottica.

“Completiamo un altro intervento, rimettendo a nuovo una strada che presentava da tempo una situazione di ammaloramento con difficoltà e rischi alla circolazione stradale e ciclopedonale” commenta l’assessore ai lavori pubblici, Marco Tassi, che ricorda come da lunedì 5 inizieranno i lavori di riqualificazione di Vicolo Mignone e a seguire di Via Neve.

“Inoltre – aggiunge – stiamo continuando a intervenire sui marciapiedi, ora nella zona del Belvedere dove abbiamo appena concluso anche via Arrigoni e, a seguire, alla Veggioletta”.