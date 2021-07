Saldi estivi, partenza sottotono. Alcuni negozianti: “Momento sbagliato”

Al via oggi i saldi estivi in tutta l’Emilia-Romagna, compresa quindi Piacenza. Pochi commercianti hanno però esposto i manifesti degli sconti sulle proprie vetrine: una partenza sottotono insomma, per alcuni negozianti “in un momento sbagliato, scandito già da sacrifici economici per le nostre attività”. Ma c’è chi invece spiega che “la stagione dei saldi permette di piazzare tutta la merce rimasta invenduta nei mesi di chiusure”. Ecco le opinioni degli esercenti piacentini.