Si arrampica sulla statua in piazza Cavalli, gli amici la aiutano e riprendono la scena

Cavalca la statua equestre di Alessandro Farnese, con l’aiuto di un amico che la sorregge. E’ l’atto vandalico andato in scena l’altra sera in centro storico a Piacenza, quando una ragazza – come si vede nel video qui sopra – è salita sopra lo storico monumento seicentesco del Mochi. Un gesto che ha messo a rischio non solo l’incolumità della giovane, ma anche la conservazione dell’opera di bronzo.

Proprio in questi mesi, tra l’altro, l’amministrazione comunale si è messa alla ricerca di sponsor per restaurare i due cavalli, dopo l’ultimo intervento di pulitura effettuato nel 2018.