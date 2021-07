Shopping, tradizione e bancarelle: è tornata la fiera di Sant’Antonino

Dopo la forzata sospensione dello scorso anno, dovuta all’emergenza sanitaria, le bancarelle della tradizionale fiera di Sant’Antonino sono tornate sul Pubblico Passeggio, e non solo. Dalle prime ore del mattino fino a sera 239 banchi, di cui 24 alimentari – dislocati unicamente in via Genova, corso Vittorio Emanuele, via Palmerio e viale Pubblico Passeggio – accolgono i piacentini all’insegna della tradizione.

L’invito dell’amministrazione comunale è quello di assaporare questo giorno di festa, nel rispetto delle misure di sicurezza, con l’augurio che possa essere anche un valido supporto alle attività economiche nella ripartenza.

VARCHI DI ACCESSO PER I CITTADINI – L’ingresso è consentito attraverso accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Pertanto, per il pubblico, sarà possibile accedere solo attraverso i varchi di entrata e di uscita di seguito individuati e presidiati: Piazzale Genova, scalinata parcheggio via IV Novembre, via Alberici, via Giordani, scalinata parcheggio Cavallerizza, via Rosa Gattorno, piazzale Libertà, corso V.Emanuele, viale Beverora, viale Palmerio ingresso parcheggio Viale Malta. Non mancheranno i controlli per evitare assembramenti da parte delle forze dell’ordine. L’ingresso in fiera dei cittadini è ammesso dalle ore 6.30 del 4 luglio.

PRESENTI LE ASSOCIAZIONI DI SOCCORSO – In occasione della manifestazione sono presenti, dalle 8 alle 24, le associazioni di volontariato, Croce Rossa, Pubblica Assistenza, Croce Bianca, Confraternita della Misericordia e Associazione Hospice di Piacenza posizionate sul Pubblico Passeggio, lato campo giochi (dopo la giostra). L’area esterna del Palazzetto dello Sport di via Alberici verrà adibita – secondo quanto previsto dal Piano di Emergenza Sanitaria elaborato dal Comune di Piacenza in concerto con il 118 – ER ad area smistamento feriti.

NAVETTA GRATUITA – Seta Servizi per la Mobilità effettuerà servizi di navetta Stadio/Cheope (percorso attraverso via Martiri della Resistenza-Nasolini e Farnesiana) e piazzale Roma (percorso attraverso via Colombo, con capolinea piazzale Roma) con orario 7,00-23,00, con frequenza di 10 minuti.

CI SI POTRA’ VACCINARE – Su iniziativa dell’Ausl, in accordo e collaborazione con il Comune di Piacenza, verrà allestito presso la palestra del Liceo Respighi, messa a disposizione dalla Provincia di Piacenza, un point vaccinale dedicato a soggetti con più di sessant’anni di età.