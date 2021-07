Cambio della guardia al Polo di mantenimento, arriva il generale Arnaldo Della Sala

Cambio della guardia al vertice del Polo di mantenimento pesante Nord di Piacenza. Il generale Sergio Santamaria lascia il comando al generale Arnaldo Della Sala, proveniente da Roma. La cerimonia di commiato e di presa di possesso avverrà giovedì 8 luglio nella piazza d’arme dell’Arsenale.

Santamaria, napoletano, 60 anni, lascia Piacenza (dove era giunto nel 2018) richiamato a Roma dove comanderà l’arma Trasporti e Materiali dell’Esercito. Un incarico prestigioso nel settore della logistica militare. Alle sue dipendenze avrà ben 16 reggimenti dislocati in tutta Italia al servizio di realtà operative dell’Esercito come Ariete, Garibaldi, Friuli, Folgore, Sassari, Taurinense, Julia, solo per citarne alcune. Un compito funzionale all’organizzazione militare, al rischieramento in teatro di uomini e mezzi, alla manutenzione dei materiali, dei sistemi d’arma e del parco mezzi, nella formazione, specializzazione e aggiornamento dei tecnici, nonché nella conduzione dei mezzi terrestri più complessi. L’Arma dei trasporti e materiali è quindi da considerarsi a pieno titolo un’Arma combattente specializzata nella logistica di aderenza e di sostegno, nella conduzione dei mezzi e nella gestione delle risorse sul campo. Il maggior generale Santamaria – che sulle mostrine acquisirà la terza stella per l’incarico funzionale, come si dice in gergo – nei suoi tre anni di permanenza a Piacenza si è fatto apprezzare non solo per la gestione dell’Arsenale ma anche per la sua grande disponibilità verso la città e le esigenze dei cittadini. Dal maxiraduno alpino del 2019 (il secondo raggruppamento Ana Emilia e Lombardia) che portò in città circa 40mila persone all’instancabile opera di sostegno dei piacentini durante la fase più drammatica dell’epidemia da Covid. Tanto da ricevere – lo scorso 10 maggio – la benemerenza “Piacenza Primogenita d’Italia”.

