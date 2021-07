Vaccini anti-Covid: over 12 al 59%. Due settimane senza decessi, casi in crescita

La situazione Covid resta sotto controllo sul territorio piacentino. La campagna vaccinale prosegue a ritmo spedito e, mentre mancano all’appello migliaia di piacentini over 60 che ancora non si sono sottoposti al vaccino, cresce la popolazione giovane “coperta”. I positivi di questa settimana sono 20, in crescita rispetto alla settimana precedente: sono 7 per 100mila abitanti, valore comunque più basso della media regionale (8) e nazionale (9).



TAMPONI – I tamponi eseguiti sono stati 8.945, con una percentuale di nuovi positivi pari allo 0,2%.

CRA – Per l’ottava settimana consecutiva non si registrano nuove diagnosi tra gli anziani o gli operatori delle Cra. Le persone complessivamente in quarantena o isolamento scendono a 292.

RICOVERI E ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO – In ospedale, gli accessi al pronto soccorso di pazienti è ormai a zero, mentre i ricoveri del 4 luglio sono 2. Nessuno di essi è in Terapia intensiva. Nella settimana non si registrano decessi (è la seconda settimana consecutiva).

VACCINI – Per quanto riguarda la vaccinazione, sono state somministrate complessivamente 256.202 dosi. Gli assistiti con almeno una dose sono 153.618 (su 282.982). Quindi, la percentuale di vaccinati rispetto agli assistiti è del 54,3% che sale al 59,7% se si considerano solo gli over 12.