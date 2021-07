Cittadinanza per Zaki: una piacentina a Strasburgo per consegnare 270mila firme

Ci sarà anche la piacentina Cecilia Scolari a consegnare oggi, 6 luglio, al Parlamento Europeo, insieme a una delegazione della community “StationToStation2 agosto”, le oltre 270mila firme provenienti dall’Italia e da tutta Europa per chiedere la cittadinanza italiana per Patrick Zaki, lo studente dell’università di Bologna detenuto in carcere in Egitto dal 7 febbraio 2020. Le firme sono state raccolte sulla piattaforma Change.org e verranno consegnate a Strasburgo direttamente nelle mani del presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli.

“Chiederemo al governo italiano, proprio dal cuore dell’Unione Europea, di prendersi questa responsabilità, di essere la spinta, di porre in essere finalmente un atto di coraggio in difesa dei diritti umani – spiegano i rappresentanti della community – un atto di coraggio che si chiama anche “cittadinanza italiana per Patrick Zaki”.

Per questo motivo oggi verranno consegnate le firme al Parlamento Europeo: a farlo sarà appunto Scolari e insieme a lei anche Marina Baldisserri di Imola, Moreno Zoli di Forlì e Andrea Agresta di Rimini.