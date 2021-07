Confindustria: “A Piacenza ripresa positiva, ma occhio al rincaro delle materie prime”

“Nel primo semestre del 2021, a Piacenza si registra una ripartenza economica positiva, in particolare nella manifattura. Ma attenzione ad alcuni problemi strutturali, tra cui il rincaro delle materie prima”. Lo ha spiegato oggi (7 luglio) il presidente provinciale di Confindustria Francesco Rolleri, in commissione comunale a palazzo Mercanti. “Entro due anni – aggiunge – le ditte del nostro territorio recupereranno quanto perso nel periodo di Covid. Lo sblocco dei licenziamenti? Nessun problema all’orizzonte per i lavoratori, qui le aziende continueranno a garantire i livelli occupazionali”.