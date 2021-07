Scuola, quanti dubbi sulla ripartenza. Regione: “Niente Dad per i vaccinati”

La riapertura della scuola a settembre naviga a vista. O meglio – prevedono dal campo gli addetti ai lavori – sarà la fotocopia della stagione da poco conclusa: distanziamento e mascherine, con un purtroppo resistente punto interrogativo sulle dotazioni di personale Covid (che dovrebbe essere confermato ma di cui per ora nessuno ha notizie). Nella provincia di Piacenza la percentuale di studenti vaccinati non fa scintille: nella fascia 12-19 anni risulta aver ricevuto almeno la prima dose il 26,9% , su 20.227 assistiti. Quasi 5.500 persone. La copertura, secondo l’Ausl, sale al 34 % in virtù di un altro 7% di prenotati. Vaccinati esenti da Dad e quarantene, secondo la Regione. Ma i dirigenti sparano contro: “Impraticabile per ragioni di privacy”.

