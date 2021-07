Zona 30 in viale Patrioti, lavori in corso: divieto di circolazione fino al 17 luglio

Per consentire i lavori funzionali all’istituzione della zona 30, fino alle 20.00 del 17 luglio prossimo, nel tratto di viale Patrioti tra la rotatoria all’intersezione con via IV Novembre e quella con piazzale Libertà è in vigore il divieto di circolazione. Possono transitare unicamente i residenti e fruitori di posti auto privati, unitamente ai mezzi di soccorso, in entrambe le direzioni di marcia.

Contestualmente, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate dall’apposita segnaletica. Il servizio di trasporto pubblico locale osserverà percorsi alternativi.