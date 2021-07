“Entro il 2022 tutto il territorio piacentino sarà connesso alla banda larga”

Una connessione più efficiente, più veloce in tutte quelle operazione diventate quotidiane durante la pandemia: gli acquisti online, la didattica distanza e il telelavoro. “Entro il 2022 tutto il territorio piacentino sarà connesso alla banda ultralarga”: lo garantisce Giulio Corsetti, dirigente del ministero allo sviluppo economico, che stamattina (8 luglio) ha partecipato al convegno organizzato nell’ex chiesa del Carmine dal titolo “Piano Nazionale Industria 4.0 e misure di sostegno alle PMI”, promosso dalla Camera di Commercio in collaborazione con Provincia e Comune di Piacenza. In video collegamento, è intervenuto anche il viceministro allo sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.