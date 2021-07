Gara di salame nostrano in Val Nure, 10 partecipanti: vince Luigi Faleggi

E’ di Luigi Faleggi di Ponte dell’Olio il salame nostrano più buono della Val Nure. E’ stato incoronato nei giorni scorsi nella seconda edizione della “gara” organizzata da Andrea Piccoli con la collaborazione della Locanda Due Spade di Maria Grazia Bernazzani di Bettola che hanno raccolto attorno a sé dieci amici agricoltori appassionati di arte norcina. In piazzetta Esperanto i partecipanti hanno portato all’assaggio i propri salami casalinghi, prodotti per consumo personale ma con la tradizione norcina tipica del nostro territorio. La giuria di esperti formata da Camillo e Giorgio Rossi e quella popolare hanno decretato quindi Luigi Faleggi come “re” del salame nostrano della Val Nure, seguito da Claudio Merli, anch’egli di Ponte dell’Olio. Al terzo posto Alberto Scandelli di San Rocco al Porto, il cui padre Francesco, valnurese, scomparso 5 anni fa, e stato tra gli ideatori dell’iniziativa. Il sindaco Paolo Negri ha premiato i tre vincitori con una targa offerta dalla Locande Due Spade.

