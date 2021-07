Intervento dei vigili del fuoco al Peep, auto inghiottita dalle fiamme

È stato soltanto grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco se i danni provocati da un incendio divampato intorno alle 22.15, sono stati relativamente contenuti. Un’auto distrutta, altre due pesantemente danneggiate: questo il bilancio del rogo innescatosi in un parcheggio di via Divisione Partigiani Valnure, nel quartiere Peep. Non si conoscono le cause dell’incendio: le fiamme hanno inghiottito la vettura sotto lo sguardo attonito dei residenti della zona con i pompieri che hanno evitato che il fuoco investisse altre automobili.

