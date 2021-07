Temporali dal pomeriggio, allerta meteo per rovesci e vento soprattutto lungo il Po

In arrivo, nel pomeriggio e nella serata di oggi giovedì 8 luglio, rovesci e temporali, soprattutto in pianura e nelle zone prossime al Po.

Lo spiega una allerta meteo della Protezione civile dell’Emilia-Romagna, aggiungendo che “i temporali potranno assumere forte intensità, con possibili effetti e danni

associati anche per raffiche di vento”.

I fenomeni temporaleschi si esauriranno nella notte e da domani dovrebbe tornare il bel tempo.