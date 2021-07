Tragedia a Sarmato: muore anziano ciclista travolto da un’auto. Inutili i soccorsi

I soccorritori hanno fatto di tutto per rianimarlo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto il ciclista rimasto coinvolto questo pomeriggio, giovedì 8 luglio, in un incidente stradale lungo la strada provinciale 37 che da Sarmato conduce a Borgonovo.

La vittima (un settantenne residente nel comune di Sarmato) stava procedendo in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un’auto guidata da un uomo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, con il ciclista che dopo essere stato sbalzato è finito a terra.

Sul posto, oltre alla Pubblica assistenza di Castel San Giovanni, a due automediche di Castel San Giovanni e Piacenza, sono intervenuti i carabinieri di Borgonovo per i rilievi di legge. Sulla strada, chiusa momentaneamente per le operazioni di soccorso, si sono formate lunghe code.