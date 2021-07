Il ministro Gelmini oggi a Piacenza per visitare l’ex ospedale militare

Una accelerata sulla riqualificazione dell’ex ospedale militare di Piacenza di via Palmerio potrebbe già arrivare nella giornata di oggi, 9 luglio, grazie al sopralluogo che il ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini effettuerà stasera. Gelmini sarà impegnata in una visita a Bologna e poi, alle 18.30, arriverà nella nostra città per rendersi conto di persona delle condizioni della struttura. Nei giorni scorsi il presidente della regione Stefano Bonaccini aveva parlato dell’intenzione di “candidare l’ex ospedale a progetti di finanziamento nazionali o europei”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà