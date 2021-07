Paura al monastero di via Spinazzi per il cedimento di una trave

Paura ma per fortuna la Provvidenza ci ha messo una toppa nella chiesa del monastero di clausura di via Spinazzi. Una trave della navata centrale ha ceduto improvvisamente minacciando di cadere. Ad accorgersene è stato un fedele che ha immediatamente avvisato le suore Carmelitane. La trave, in un primo momento, era sembrata portante. Poi il sopralluogo dei tecnici dell’Ufficio beni culturali della diocesi ha scongiurato l’ipotesi. Si tratta di un manufatto esclusivamente ad uso decorativo e probabilmente anche vuoto al suo interno. La chiesa è stata comunque chiusa al pubblico per precauzione in attesa dell’intervento risolutivo che dovrebbe avvenire già nella giornata di oggi.

IL SERVIZIO COMPLETO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTÀ IN EDICOLA