Turismo, ecco il nuovo Iat a palazzo Gotico: “Possibile prenotare visite e alberghi”

Un nuovo ufficio turistico riorganizzato in più locali, con il negozio all’ingresso, il punto informazioni e una sala dedicata alle prenotazioni di alberghi, visite ed esperienze sul territorio. Da ieri lo sportello Iat del Comune di Piacenza si trova al pianterreno di palazzo Gotico. Gli orari, prolungati ed estesi anche alla fascia della pausa pranzo, prevedono in alta stagione – dal 1° marzo al 31 ottobre – l’apertura il lunedì dalle 10 alle 13, nonché dalle 10 alle 18.30, con orario continuato, dal martedì alla domenica. Grazie al nuovo appalto, per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato 140mila euro in più rispetto al passato, viene potenziato un nodo strategico nella promozione del territorio.