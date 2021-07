Vaccini, arrivate 2.800 dosi Moderna consegnate dai furgoni-frigo delle Poste

Oltre 2.800 dosi di vaccino consegnate all’ospedale di Piacenza dai furgoni Sda, il corriere di Poste Italiane che, in collaborazione con l’Esercito Italiano hanno consegnato in tutta la regione altre 45.000 dosi di Moderna.

Nella giornata di oggi, 10 luglio, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico le scatole contenenti le fiale del vaccino, per raggiungere le destinazioni finali, da Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Imola, Pievesestina in Romagna, Ferrara. Contemporaneamente, sempre in giornata, mezzi dell’Esercito Italiano hanno consegnato 9.000 dosi all’Ospedale Maggiore di Bologna.