Ziano, giornata di formazione per i bimbi del centro estivo con i volontari della Pubblica

La Pubblica Assistenza di Castel San Giovanni ha organizzato per 40 piccoli partecipanti al centro estivo di Ziano una giornata di formazione. Quattro volontarie dell’associazione castellana hanno spiegato in modo semplice come comportarsi in caso di emergenza e hanno anche illustrato le attività della Pubblica spiegando l’importanza del fare volontariato. Il linguaggio utilizzato è stato, ovviamente, quello adatto ai più piccoli. “Abbiamo cercato – dicono le volontarie– di dare alcune nozioni base sul mondo del volontariato e poi su cosa fa la Pubblica”. Durante il pomeriggio c’è stato spazio per qualche simulazione. L’attività più apprezzata è stata, ovviamente, quella relativa alla “visita” sul mezzo di soccorso. Le quattro volontarie hanno infatti fatto salire a turno i bimbi a bordo di un’ambulanza e hanno mostrato alcune attrezzature.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà