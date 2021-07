Pianello, il meglio della tradizione enogastronomica il 14 luglio in centro storico

Mercoledì 14 luglio (giovedì 15, in caso di maltempo) venti tra baristi e negozianti locali allestiranno, dalle 19.00 in centro storico a Pianello, otto isole tematiche dove sarà possibile degustare il meglio della tradizione enogastronomica locale. Attorno alla Via del Gusto, anche botteghe e negozi avranno facoltà di tenere le serrande alzate. Le isole tematiche saranno in piazza Madonna, piazza Umberto I, piazzetta Pancari, Largo dal Verme (tre), piazza Alpini e piazza Mercato.

Ognuna delle attività coinvolte servirà (posti a sedere) specialità dall’antipasto al dolce. Ogni isola sarà contraddistinta da un colore diverso (sono disponibili piantine), musica e servirà in abbinamento al menù proposto i vini di Cantina Valtidone, sponsor dell’evento che coinvolge anche la Pro loco (per la parte logistica), Comitato commercianti con il coordinamento dell’amministrazione comunale.