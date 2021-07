Ciclista colpita da una roccia in Valdaveto: restano gravi le condizioni della donna

Restano gravi, ma stazionarie, le condizioni della donna di 61 anni, cremonese, rimasta vittima ieri, sabato 10 luglio, di un incredibile incidente avvenuto lungo la strada provinciale della Valdaveto, nei pressi del centro abitato di Salsominore: durante un’uscita in bicicletta accompagnata dal marito, la 61enne è stata colpita da una roccia precipitata dalla montagna che costeggia la carreggiata, facendola cadere rovinosamente sull’asfalto. La donna si trova ricoverata all’Ospedale Maggiore di Parma: stando a quanto raccolto, non sarebbe in pericolo di vita.

