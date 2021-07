Marciapiedi, concluso i restyling in via Anguissola e via Mignone

Procedono senza interruzioni gli interventi di sistemazione dei marciapiedi di Piacenza. Nei giorni scorsi, a tal proposito, si è concluso il restyling in Via Anguissola, nella zona antistante la sede del 118, per una superficie complessiva interessata di circa 1.200 metri quadri.

“E’ un tratto particolarmente frequentato – sottolinea l’Assessore ai Lavori pubblici, Marco Tassi – perché oltre che per accedere al 118, i cittadini lo utilizzano, dopo aver parcheggiato nelle aree di parcheggio presenti in zona, per raggiungere l’ospedale. Si tratta dell’ultimo, in ordine di tempo, intervento di riqualificazione concluso, che permette di sistemare strade da troppo tempo non interessate da lavori di manutenzione, garantendo migliore fruibilità, più decoro e sicurezza. In quest’ottica stiamo intervenendo in tantissime zone della città, dalle frazioni al centro storico”

I lavori di riqualificazione sui marciapiedi cittadini procedono in questi giorni, dopo la zona del Belvedere, alla Besurica e alla Veggioletta, mentre si è concluso l’intervento di restyling in Via Mignone in centro storico.