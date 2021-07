Ricercato va in ospedale con passaporto rubato: alle dimissioni trova la polizia

Era ricoverato all’ospedale di Piacenza per un intervento chirurgico ed è emerso dalla banca dati che il suo passaporto romeno era rubato. Al momento delle dimissioni è arrivata la polizia e il giovane si è dato alla fuga, ma è stato subito fermato e condotto in questura. Si trattava di un 31enne moldavo in possesso di un passaporto romeno al quale aveva applicato la sua foto. Dalle indagini è emerse che l’uomo aveva diversi alias e su di lui pendeva un ordine di carcerazione della procura di Imperia e un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Parma. Il 31enne è stato condotto in carcere.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà