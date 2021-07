Tentano di rubare la legna ma vengono sorpresi: denunciati tre uomini

Tentativo di furto di legname si trasforma in rapina: tre denunce. E’ accaduto qualche giorno fa sulla strada che da Bobbio porta al monte Penice. Tre uomini a bordo di un furgone cassonato Iveco hanno trovato un carico di legna ai margini della carreggiata ed hanno cominciato a caricarlo sul loro mezzo. Durante l’operazione sono stati sorpresi dal proprietario e i tre, nel tentativo di fuggire, lo hanno spinto con violenza facendolo cadere a terra.

L’uomo, che nella caduta ha riportato contusioni e abrasioni, è riuscito a scattare qualche foto ai tre ladri in fuga, dalle quali i carabinieri di Bobbio sono riusciti ad estrapolare elementi fondamentali per risalire ai responsabili del tentato furto. Si tratta di due pavesi di 54 e 40 anni e un romeno di 35 anni. I tre sono stati denunciati a piede libero per rapina impropria.