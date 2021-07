Vaccini, nuove dosi di Moderna. Chi vuole può anticipare la prenotazione

Nuove dosi di vaccino Moderna sono in arrivo a Piacenza. L’Ausl fa sapere che chi ha già prenotato può disdire e prenotare la somministrazione già per domani, 13 luglio.

“Questa fornitura non programmata ci permette di accelerare la campagna vaccinale – evidenzia Luca Baldino direttore dell’azienda Usl di Piacenza -. Vaccinarsi è importante perché ad oggi è l’unico modo per arginare l’infezione da Covid 19. Vaccinarsi è importante perché più è alto il numero dei vaccinati minore è la possibilità che il virus possa mutare e diventare più pericoloso. Inoltre ormai sappiamo che la vaccinazione difende dalla malattia grave, e cioè dall’ospedalizzazione e dalla terapia intensiva anche chi fosse contagiato dalle varianti del virus che già oggi circolano sul territorio piacentino e che colpiscono anche le persone più giovani: è di pochi giorni fa la notizia di un nuovo ricovero di una persona di 50 anni, non vaccinata, nella nostra terapia intensiva.”

L’invito di Baldino è rivolto a tutti, perché approfittino di questa fornitura aggiuntiva: sia chi non si é ancora prenotato sia chi ha già un appuntamento per la somministrazione della prima dose a fine luglio o in agosto e intende accorciare i tempi.

In questa situazione è infatti possibile disdire la propria prenotazione ed effettuarne una nuova in tempi più ravvicinati, magari già domani o domani l’altro: questa opzione può essere esercitata nelle farmacie, telefonando al numero verde 800-651-941, o presentandosi agli sportelli CUP su tutto il territorio.