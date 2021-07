Il Covid non ferma i volontari Avo, ora a sostegno della Caritas

I luoghi dove prima abitualmente prestavano servizio – i reparti degli ospedali – sono diventati per loro off-limits a causa del Covid. Preclusa anche la possibilità di stare accanto agli anziani nelle case di riposo. Per questo i volontari ospedalieri Avo si sono adattati alla nuova situazione. “Sapevamo – spiegano – che tante realtà che fanno assistenza sono in emergenza. Così abbbiamo pensato di dare una mano aiutando chi a sua volta aiuta”. Ed ora, tra le altre attività, fanno la spola dalla mensa Caritas di via San Vincenzo – dove prelevano i pasti caldi – alle persone assistite e curate nei luoghi di accoglienza gestiti dall’associazione La Ricerca. O effettuano, ad esempio, la consegna dei farmaci alla comunità di doppia diagnosi Emmaus alla Pellegrina.

