Castel San Giovanni, vetro sfondato e furto al grest della parrocchia

Uno o più ladri hanno rubato una cassa con altoparlante utilizzata per le attività del grest parrocchiale nel parco di Villa Braghieri. Il fatto è accaduto mentre i bambini erano in piscina con gli educatori. Una volta fatto rientro nel parco, dove si svolgono le attività del centro estivo, hanno trovato il vetro del prefabbricato in cui sono custodite le attrezzature rotto. All’interno del piccolo magazzino i ragazzi hanno appurato che mancavano all’appello un altoparlante con relativa cassa. “Le avevamo acquistate poco tempo fa – dice don Paolo – appositamente per il grest. La spesa è minima. A offendere è però il fatto che in questo modo si crea un danno alla comunità”.

