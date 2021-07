Fiorenzuola, inaugurato il Polo riabilitativo Emilia Nord. “Un punto di partenza”

Operativo da marzo, è stato inaugurato oggi, 15 luglio, il Polo Riabilitativo Emilia Nord, nel padiglione B dell’ospedale di Fiorenzuola. La prima pietra era stata posata nel 2016, il costo dell’opera è di 13 milioni di euro.

“Questo non è un punto di arrivo ma di partenza, qui si lavorerà sulla riabilitazione con una alta densità di complessità per servire non solo la provincia di Piacenza, ma anche quella di Parma e anche in parte quella di Reggio Emilia e portare qui anche qualche paziente dalla Lombardia. Abbiamo professionisti e tecnologia in una bellissima struttura” ha dichiarato Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl di Piacenza.

Il Direttore del Dipartimento della medicina Riabilitativa Gianfranco Lamberti ha illustrato le peculiarità del polo che potrà accogliere fino a 72 pazienti. Sono presenti Unità spinale, Riabilitazione neuromotoria, respiratoria e ortopedica, oltre a due piscine e sei palestre.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il presidente della Provincia Patrizia Barbieri, il sindaco di Fiorenuzola Romeo Gandolfi, il vicepresidente della Conferenza Socio Sanitaria Gabriele Girometta.

Tra settembre e ottobre riaprirà anche il Pronto soccorso.