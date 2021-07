Trasporti: da Ministero e Seta 28 milioni di euro per rinnovare il parco bus

Presentato stamattina, 15 luglio, il nuovo piano per il trasporto pubblico del Comune di Piacenza. In tutto, un contributo di 28 milioni da Ministero dei Trasporti e Seta (che metterà 5 milioni) per cambiare completamente il parco-bus. I nuovi mezzi arriveranno già verso la fine di quest’anno, ed entro il 2033 il rinnovo sarà completo. I nuovi bus saranno tecnologici, con Wi-Fi e riciclo dell’aria, e meno inquinanti.

“Una giornata molto importante per la città – ha spiegato l’assessore alla mobilità Paolo Mancioppi – abbiamo ricevuto un importo complessivo di 28 milioni, da parte del Ministero dei Trasporti e di Seta, che consentiranno l’intero cambio del parco autobus di Piacenza. Un progetto importante, che durerà almeno una decina di anni, durante i quali verranno cambiati tutti questi mezzi. La tecnologia sarà adeguata, i primi arriveranno nel primo semestre del 2022, quando verrà anche acquisito il nuovo impianto di metano e biometano e gas liquido per alimentare i vari mezzi. Successivamente verranno sostituiti tutti i mezzi, stiamo parlando di finanziamenti concreti per la nostra città, che consentiranno ai cittadini di vedere cambiata l’intera flotta in sintonia con l’ambiente e con le linee guida del Pums per la mobilità sostenibile. Non vedremo dunque più i vecchi bus inquinanti e un po’ puzzolenti alimentati a gasolio, al loro posto mezzi innovativi e con tecnologia adeguata. Da più parti abbiamo sempre avuto richieste di vedere investimenti che potessero portare a questa programmazione e per la prima volta c’è stata la possibilità di accedere a determinati investimenti e il Comune ha fatto questo passo concreto, proseguendo l’attività iniziata mesi fa con il Pums”

DELIBERA DI GIUNTA