Emilia Romagna a “rischio moderato”. Green pass per eventi affollati, treni e aerei

C’è anche l’Emilia Romagna tra le 19 regioni e province autonome classificate a rischio moderato, mentre due (provincia di Trento e Valle D’Aosta) sono ancora a rischio basso.

Lo rileva la bozza di monitoraggio settimanale di istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute sull’andamento dei contagi Covid.

Solo due settimane fa tutte le regioni erano classificate a rischio basso mentre dalla scorsa settimana si è iniziato ad evidenziare un aumento dei casi in undici regioni.

Sono sei quelle con un valore dell’indice di trasmissibilità Rt puntuale superiore a 1 questa settimana: Abruzzo, Campania, Liguria, provincia autonoma di Bolzano, Sardegna, Veneto.

Questi i valori dell’Rt puntuale nelle regioni e province autonome: Abruzzo 1.21; Basilicata 0.92; Calabria 0.96; Campania 1.12; Emilia Romagna 0.87; Friuli Venezia Giulia 0.93; Lazio 0.81; Liguria 1.12; Lombardia 0.94; Marche 0.92; Molise 0; Piemonte 0.99; provincia autonoma Bolzano 1.18; provincia autonoma Trento 0.97; Puglia 0.68; Sardegna 1.12; Sicilia 0.95; Toscana 0.91; Umbria 0.96; Valle d’Aosta 0.82; Veneto 1.17.

I dati si riferiscono al 14 luglio (relativi alla settimana 5-11), nei giorni successivi la situazione, a causa della diffusione della variante Delta, pare essere peggiorata.

DOVE SERVIRA’ IL GREEN PASS

Estendere l’obbligo del green pass Covid all’accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza, come treni e aerei: è una delle ipotesi che dovrebbe arrivare sul tavolo della cabina di regia del Governo prevista per martedì prossimo.

Quasi certamente sarà deciso anche l’obbligatorietà del “passaporto Covid” in tutti i luoghi e gli eventi affollati, in cui si creano assembramenti o rischi di contagio: stadi, palazzetti, palestre, discoteche, convegni, banchetti ed eventi religiosi. Il green pass, però, consentirebbe di svolgere gli appuntamenti con il massimo della capienza possibile.

Resta da sciogliere il nodo dei ristoranti al chiuso.