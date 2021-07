Stralunà: tutti gli appuntamenti del fine settimana

Prosegue, tra le suggestioni del teatro e la magia del circo contemporaneo, la rassegna “Stralunà 2021 Insieme” organizzata dai Manicomics nell’ambito dell’Estate Farnese.

Grande successo per la prima serata che ha visto, all’arena Daturi, il debutto dei due spettacoli che accompagneranno sino a domenica ognuna delle quattro date in cartellone: alle 21 “Naufragata” di Circo Zoe, alle 22.30 le atmosfere d’epoca del “Petit Cabaret 1924”, sotto il tendone allestito ricreando, nei minimi dettagli, l’ambiente tipico dei locali parigini all’inizio del secolo scorso.

“L’ottima accoglienza riservata dagli spettatori – sottolinea l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi – ha premiato la qualità e l’originalità delle proposte, capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo per fascia d’età e interessi, con una nutrita partecipazione di giovani. Molto apprezzata l’offerta di street food, sempre presente dTagalle 17.30, incentrata su prodotti del territorio ed eccellenze locali, che si rinnoverà anch’essa ogni sera, senza dimenticare che da oggi e sino a domenica all’arena Daturi si aprirà anche lo spazio dedicato ai più piccoli, con l’area in cui sperimentare il fascino senza tempo dei giochi da cortile, operativa già dalle 18 e gli spettacoli del teatro per le famiglie”.

Al primo, “Socks Box” di Stefano Locati, in cartellone questa sera alle 18.30, faranno seguito, allo stesso orario, “Il Gran Grandinì” con Max Perderzoli tra acrobazie e magia, ipnotismo e canto sabato 17 luglio, nonché “Sebastian Burrasca” con Fabio Lucignano domenica 18 luglio. Per tutti gli appuntamenti rivolti alle famiglie, il costo del biglietto è di 5 euro, così come per lo spettacolo “If I dream”, che sarà portato in scena nell’area del cinema all’aperto dalla compagnia Cerrato – Tannoni, circo contemporaneo musicale liberamente tratto da “Le rovine circolari” di Borges, sia sabato 17 che domenica 18 luglio alle 20.

La prenotazione è sempre obbligatoria, per tutti gli spettacoli all’Arena Daturi – incluse le nuove rappresentazioni di “Naufragata” e “Petit Cabaret 1924”, rispettivamente alle 21 e alle 22.30 in ogni serata – contattando il 3534302346.

“Si svolgeranno invece nella cornice di Palazzo Farnese – aggiunge l’assessore Papamarenghi – altri due attesissimi eventi nel weekend di Stralunà 2021 Insieme, che impreziosce ulteriormente l’estate culturale di Piacenza”. Sabato 17, alle 21, la compagnia Circo El Grito presenterà Malamat, realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche, tra equilibrismi, danze spericolate e le emozioni della musica. Domenica 18, invece, sempre alle 21, i clown catalani Los Barlou porteranno in scena “Set Up”, spettacolo che è valso ai tre protagonisti il paragone con i Fratelli Marx: Dani Cercos, detto Patillas, ha alle spalle una carriera ventennale al fianco di prestigiose compagnie; Miner Montelli è pluripremiato attore e regista; Jordi Juanet, detto Boni, vanta 35 anni di carriera ed è specializzato in monociclo e giocoleria.