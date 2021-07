Brentei, a 30 anni dalla tragedia una nuova targa per ricordare le vittime

Sono passati trent’anni. Ma per la comunità di Nostra Signora di Lourdes restano sempre i “ragazzi”. Così verranno ricordati oggi, nella messa delle 18.30 Carla Acerbi, Cinzia Ballestri, Francesco Boselli, Matteo Ferdenzi, Michele Ferrari, Andrea Rubbino e il seminarista Nuccio Sebastiano Malaponti.

Per tutti le vittime del Brentei, quelle che il 17 luglio del 1991 finirono travolte da una slavina. Da allora, su quel sentiero in Trentino, proprio nel punto in cui il gruppo fu investito da una scarica di ghiaccio e roccia, c’è una piccola targa dorata che riporta i nomi delle giovani vittime: il tempo l’ha corrosa e così quest’anno, nel trentennale della tragedia, verrà sostituita.

A portarla sarà un gruppo piacentino di vigili del fuoco in questi giorni. I familiari e i sopravvissuti del Brentei invece saliranno il prossimo sabato a Madonna di Campiglio: domenica 25, nella piccola cappella al Brentei verrà celebrata una messa.