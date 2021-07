Nuovo campo da beach volley tra i capannoni del Capitolo. “Più servizi alla frazione”

Un nuovo campo da beach volley amplia i servizi offerti alla frazione del Capitolo. Nel centro comunale “Aldo Aonzo” in via Bresciani, gestito dall’associazione “Amici del Capitolo”, è stato inaugurato un terreno per giocare a pallavolo sulla sabbia, in aggiunta al calcetto già attivo da alcuni anni. “Fondamentale è il sistema tra volontari e aziende del territorio”, rimarca il sindaco Patrizia Barbieri. Il campo da beach volley è stato infatti acquistato dallo sponsor Nordmeccanica, “anche perché – spiega Alfredo Cerciello, referente della ditta – molte persone, compresi i dipendenti, vogliono sfruttare una struttura di questo tipo”.

Barbieri e Cerciello hanno tagliato il nastro del beach volley insieme a Gianmarco Maffini, presidente dell’associazione. Don Giuseppe Sbuttoni ha benedetto il campo. E quattro giocatori in calzoncini hanno dato il via ai primi palleggi di una lunga estate.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: