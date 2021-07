Truffa al casello: con auto intestata a un uomo di Cadeo non paga per 94 volte

Sembrava che si trattasse del solito “portoghese” delle autostrade che al casello dei Telepass si accoda con la propria auto a chi lo precede e, così facendo, risparmia i soldi del pedaggio. Ma dalle indagini della polizia stradale è emerso che dietro le truffe alle autostrade si nascondeva una storia di degrado, disagio sociale e povertà. Protagonista un uomo oggi 71enne, formalmente residente in provincia di Lucca ma di fatto domiciliato fino a pochi anni fa in una casa diroccata nel comune di Cadeo, dove viveva senz’acqua, energia elettrica, tra sporcizia ed escrementi. Un’auto a lui intestata è passata al casello senza pagare per almeno 94 volte, inoltre l’uomo è risultato titolare di 14 auto, in realtà usate da persone pregiudicate.

