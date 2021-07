Piacenza e Rimini le province peggiori per nuovi contagi: numeri da Zona gialla

In una settimana in Emilia Romagna i contagi sono raddoppiati e Piacenza (assieme a Rimini) è la provincia peggiore dell’intera regione.

Complessivamente si è passati in una settimana da 613 a 1.252 nuovi infetti.

A destare attenzione ci sono, in particolare, le due aree all’estremità della regione, ovvero Piacenza e Rimini, dove l’incidenza dei contagi ha superato la soglia dei 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti che, secondo le regole in vigore nella precedente ondata, facevano scattare la zona gialla. Piacenza è a 55, Rimini addirittura a 72.

I dati delle due province contribuiscono a far salire l’incidenza a livello regionale a 28, visto che tutte le altre province emiliano-romagnole (con l’eccezione di Reggio Emilia che è a 36) pur in crescita, sono al di sotto della media: Parma con 18, Modena 21, Bologna 24, Ferrara 17, Ravenna 15, Forlì-Cesena 18.

L’aumento dei contagi, al momento, non si riflette sulle ospedalizzazioni né, soprattutto, sul numero dei decessi.

