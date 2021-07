Una 36enne non vaccinata in Terapia intensiva. Hub Covid a Bettola

E’ un quadro che merita di essere guardato con attenzione quello della diffusione del Coronavirus nella provincia di Piacenza: ieri, 19 luglio, le terapie intensive, ferme per alcuni giorni, hanno registrato un quarto ingresso, e precisamente in Utir, la terapia intensiva respiratoria. Si tratta di una paziente di 36 anni, non vaccinata a causa di gravi patologie pregresse.

E sul fronte dei vaccini anti-Covid a Bettola ha fatto tappa l’hub itinerante: 25 le persone over 60 che si sono sottoposte a vaccinazione (con dose unica, Johnson & Johnson). La “carovana” sanitaria era partita lo scorso 11 luglio da Rivergaro; oggi, 20 luglio, sosta a Nibbiano e domenica a Carpaneto (16 in tutto le date per altrettanti Comuni).