Vaccinato il 90% dei piacentini over 80 anni, gli under 20 non arrivano al 40%

Sono 158mila i piacentini vaccinati contro il Covid con almeno una dose, vale a dire il 61,4% di coloro che possono effettuare l’immunizzazione (dai 12 anni compiuti in su). A questi se ne aggiungono altri 23mila che si sono prenotati e che dunque, appena effettuate la dose, porteranno la copertura provinciale al 70,4%.

La fascia più protetta è quella degli over 80 (89,6% di vaccinati), mentre meno del 40% di ragazzi dai 12 ai 19 ha ricevuto l’immunizzazione.

Il dato è stato fornito dall’Ausl di Piacenza.

VACCINARSI SENZA PRENOTAZIONE

L’Azienda sanitaria continua anche il suo “tour” per consentire a chi ha più di 60 anni di vaccinarsi con il monodose Johnson&Johnson senza prenotazione. In sanitari dell’Ausl saranno presenti in numerosi comuni del territorio in occasione dei mercati a luglio e agosto.

Ecco il programma: