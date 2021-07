Avis Caorso dona una Fiat Panda al comune per i servizio socio-sanitari

“L’Avis di Caorso dona un veicolo al comune destinato ai servizi socio-sanitari, a beneficio di tutta la collettività”. L’annuncio del presidente della sezione locale, Omar Rapalli, durante la serata “Street-food” di mercoledì 21 luglio. Appuntamento in via Roma dalle 19.00 con musica dal vivo e stand gastronomico. “Un’occasione per tornare a fare comunità e per ufficializzare la donazione di Avis Caorso alla municipalità, una Fiat Panda ibrida. La macchina è stata acquistata grazie ai contributi del Comune e dell’associazione – precisa il presidente di sezione Omar Rapalli – . Servirà ai servizi sociosanitari. E’ un gesto di gratitudine nei confronti di tutti i caorsani che ci hanno sostenuto negli anni”.

Il centro del paese si prepara alla festa. Predisposti, in osservanza delle norme anti-Covid, banchetti, aree e percorsi. Ad esibirsi in concerto, dalle 20.30, la band locale “Spazio Acustico”.

L’iniziativa si inserisce in una serie di eventi che Avis Caorso intende proporre per celebrare, entro la fine dell’anno, il Cinquantenario della sua fondazione.